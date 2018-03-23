Усэйн Болт оценил свои тренировки с дортмундской "Боруссией"

Ямайский спринтер Усэйн Болт поставил оценку своим тренировкам с дортмундской "Боруссией".

"Я пообщался с клубом и дал им понять, что настроен серьезно. Они ответили, что в будущем я должен вернуться на более долгий период, еще потренироваться, тогда они смогут оценить меня и определить, на каком уровне я могу играть. С нетерпением жду этого, сейчас я сосредоточен именно на этом.

В целом, я бы поставил себе 7 из 10. Думаю, я был в порядке. У меня все получалось, просто нужна практика. Нужно еще поработать и набрать форму. Я старался проявить себя как можно лучше. Я хотел двигаться, предлагать ребятам варианты, прилагал все усилия.

Я действительно стараюсь действовать профессионально, чтобы начать играть на высоком уровне. Я бы хотел продолжить тренироваться с ними, набираться опыта, прогрессировать и, надеюсь, подписать контракт. Кто знает?" - заявил Болт.

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