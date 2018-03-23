Усэйн Болт оценил свои тренировки с дортмундской "Боруссией"
Ямайский спринтер Усэйн Болт поставил оценку своим тренировкам с дортмундской "Боруссией".
"Я пообщался с клубом и дал им понять, что настроен серьезно. Они ответили, что в будущем я должен вернуться на более долгий период, еще потренироваться, тогда они смогут оценить меня и определить, на каком уровне я могу играть. С нетерпением жду этого, сейчас я сосредоточен именно на этом.
В целом, я бы поставил себе 7 из 10. Думаю, я был в порядке. У меня все получалось, просто нужна практика. Нужно еще поработать и набрать форму. Я старался проявить себя как можно лучше. Я хотел двигаться, предлагать ребятам варианты, прилагал все усилия.
Я действительно стараюсь действовать профессионально, чтобы начать играть на высоком уровне. Я бы хотел продолжить тренироваться с ними, набираться опыта, прогрессировать и, надеюсь, подписать контракт. Кто знает?" - заявил Болт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|66
|2
|Шальке
|27
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|27
|48
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|5
|Байер Леверкузен
|27
|44
|6
|РБ Лейпциг
|27
|43
|7
|Хоффенхайм
|27
|39
|8
|Штутгарт
|27
|37
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|10
|Аугсбург
|27
|35
|11
|Герта
|27
|35
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|27
|32
|14
|Фрайбург
|27
|30
|15
|Вольфсбург
|27
|25
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|27
|20
|18
|Гамбург
|27
|18