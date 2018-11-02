Усэйн Болт остался без клуба
Легендарный легкоатлет Усэйн Болт остался без клуба, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, ямайский спортсмен не смог договориться с австралийским "Сентрал Коуст Маринерз" о продолжении сотрудничества.
Стороны не пришли к согласию в финансовых вопросах. Клуб был готов платить Болту 150 тысяч долларов в год, а 32-летний футболист требовал три миллиона долларов ежегодно.
В итоге "Сентрал Коуст Маринерз" решил отказаться от услуг многократного олимпийского чемпиона, который теперь имеет статус свободного агента.
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