Усэйн Болт остался без клуба

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Усэйн Болт остался без клуба

Легендарный легкоатлет Усэйн Болт остался без клуба, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, ямайский спортсмен не смог договориться с австралийским "Сентрал Коуст Маринерз" о продолжении сотрудничества.

Стороны не пришли к согласию в финансовых вопросах. Клуб был готов платить Болту 150 тысяч долларов в год, а 32-летний футболист требовал три миллиона долларов ежегодно.

В итоге "Сентрал Коуст Маринерз" решил отказаться от услуг многократного олимпийского чемпиона, который теперь имеет статус свободного агента.

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