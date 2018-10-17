Усэйн Болт отклонил предложение европейского клуба

Легендарный легкоатлет Усэйн Болт отклонил предложение мальтийской "Валетты", которая предлагала ему контракт до 2020 года.

Как сообщает ESPN, 32-летний ямаец отказал действующему чемпиону Мальты, поскольку имеет другие более интересные варианты продолжения карьеры.

Напомним, что сейчас Болт выступает за австралийский "Сентрал Коуст Маринерз", недавно он забил первые голы в профессиональном футболе. | http://soccernews.ru