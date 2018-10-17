Усэйн Болт отклонил предложение европейского клуба
Легендарный легкоатлет Усэйн Болт отклонил предложение мальтийской "Валетты", которая предлагала ему контракт до 2020 года.
Как сообщает ESPN, 32-летний ямаец отказал действующему чемпиону Мальты, поскольку имеет другие более интересные варианты продолжения карьеры.
Напомним, что сейчас Болт выступает за австралийский "Сентрал Коуст Маринерз", недавно он забил первые голы в профессиональном футболе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хайбернианс
|14
|34
|2
|Гзира Юнайтед
|15
|33
|3
|Валетта
|14
|31
|4
|Биркиркара
|15
|28
|5
|Хамрун Спартанс
|15
|27
|6
|Слиема Уондерерс
|15
|26
|7
|Балзан Ютс ФК
|14
|24
|8
|Тарксьен Рейнбоуз
|15
|19
|9
|Флориана
|15
|17
|10
|Сент-Эндрюс Люксол СК
|15
|17
|11
|Моста ФК
|15
|12
|12
|Пиета Хотспурс ФК
|15
|10
|13
|Сенглеа Атлетик ФК
|15
|10
|14
|Корми
|14
|4