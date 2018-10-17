Усэйн Болт отклонил предложение европейского клуба

Теги валеттаусэйн болт

Усэйн Болт отклонил предложение европейского клуба

Легендарный легкоатлет Усэйн Болт отклонил предложение мальтийской "Валетты", которая предлагала ему контракт до 2020 года.

Как сообщает ESPN, 32-летний ямаец отказал действующему чемпиону Мальты, поскольку имеет другие более интересные варианты продолжения карьеры.

Напомним, что сейчас Болт выступает за австралийский "Сентрал Коуст Маринерз", недавно он забил первые голы в профессиональном футболе. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Серии "А"

"Наполи" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Серии "А"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хайбернианс Хайбернианс 14 34
2 Гзира Юнайтед Гзира Юнайтед 15 33
3 Валетта Валетта 14 31
4 Биркиркара Биркиркара 15 28
5 Хамрун Спартанс Хамрун Спартанс 15 27
6 Слиема Уондерерс Слиема Уондерерс 15 26
7 Балзан Ютс ФК Балзан Ютс ФК 14 24
8 Тарксьен Рейнбоуз Тарксьен Рейнбоуз 15 19
9 Флориана Флориана 15 17
10 Сент-Эндрюс Люксол СК Сент-Эндрюс Люксол СК 15 17
11 Моста ФК Моста ФК 15 12
12 Пиета Хотспурс ФК Пиета Хотспурс ФК 15 10
13 Сенглеа Атлетик ФК Сенглеа Атлетик ФК 15 10
14 Корми Корми 14 4
Полная таблица

топ-5 тегов