Усэйн Болт получил предложение от европейского клуба

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Усэйн Болт получил предложение от европейского клуба

Легендарный легкоатлет Усэйн Болт получил предложение от европейского клуба, об этом сообщил его агент Тони Раллис.

"В Европе есть клуб, который предложил Болту двухлетний контракт. У них сейчас новый владелец, который стремится вывести команду в Лигу Чемпионов" - цитирует агента ESPN.

Напомним, что сейчас Болт выступает за австралийский "Сентрал Коуст Маринерз". Ранее 32-летний спортсмен тренировался с норвежским "Стремсгодсетом" и дортмундской "Боруссией", а его мечтой является "Манчестер Юнайтед".

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