Легендарный легкоатлет Усэйн Болт получил предложение от европейского клуба, об этом сообщил его агент Тони Раллис.

"В Европе есть клуб, который предложил Болту двухлетний контракт. У них сейчас новый владелец, который стремится вывести команду в Лигу Чемпионов" - цитирует агента ESPN.

Напомним, что сейчас Болт выступает за австралийский "Сентрал Коуст Маринерз". Ранее 32-летний спортсмен тренировался с норвежским "Стремсгодсетом" и дортмундской "Боруссией", а его мечтой является "Манчестер Юнайтед".

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