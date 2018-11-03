Усэйн Болт прокомментировал уход из "Сентрал Кост Маринерс"

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Усэйн Болт прокомментировал уход из "Сентрал Кост Маринерс"

Усэйн Болт рассказал почему ушел из австралийского клуба "Сентрал Кост Маринерс", в составе которого тренировался на протяжении нескольких месяцев. Он также отметил, что хотел бы продолжить карьеру футболиста. 

"Посмотрим, что произойдёт дальше. Я думаю, к моему агенту по-прежнему поступают различные предложения, так что посмотрим, как всё сложится, - цитирует Болта L'Equipe. - У меня всё ещё есть желание стать профессиональным футболистом. 

Мы расстались с "Сентрал Кост Маринерс" как друзья и это хорошо. Я получил большой опыт в этой команде. Игроки были великолепны. К сожалению, нам не удалось согласовать контракт, но я надеюсь, у меня будет шанс попытать удачу в другом клубе". 

До перехода в австралийский клуб Болт тренировался в дортмундской "Боруссии" и "Стремсгодсете".

Напомним, что клуб "Валетта" хотела заключить с ямайцем двухлетний контракт, однако Болт ответил отказом. 

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