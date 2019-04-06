Усэйн Болт провёл тренировку с бразильским топ-клубом
Легендарный ямайский бегун Усэйн Болт побывал на тренировочной базе "Палмейраса", сообщает официальный сайт клуба.
32-летний спортсмен принял участие в тренировке с командой, после чего ему вручили памятную футболку с номером 9,58, символизирующим его мировой рекорд на 100-метровой дистанции.
Стоит отметить, что "Палмейрас" является действующим чемпионом Бразилии.
Ранее Болт сыграл несколько товарищеских матчей в составе австралийского "Сентрал Кост Маринерс". Стороны вели переговоры о заключении контракта, но не сумели договориться. После этого легкоатлет заявил, что больше не будет пытаться стать профессиональным футболистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28