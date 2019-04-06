Усэйн Болт провёл тренировку с бразильским топ-клубом

Легендарный ямайский бегун Усэйн Болт побывал на тренировочной базе "Палмейраса", сообщает официальный сайт клуба.

32-летний спортсмен принял участие в тренировке с командой, после чего ему вручили памятную футболку с номером 9,58, символизирующим его мировой рекорд на 100-метровой дистанции.

Стоит отметить, что "Палмейрас" является действующим чемпионом Бразилии.

Ранее Болт сыграл несколько товарищеских матчей в составе австралийского "Сентрал Кост Маринерс". Стороны вели переговоры о заключении контракта, но не сумели договориться. После этого легкоатлет заявил, что больше не будет пытаться стать профессиональным футболистом.

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