Усейн Болт сделал выбор между Роналду и Месси

1 Теги усэйн болтлионель мессикриштиану роналду

Усейн Болт сделал выбор между Роналду и МессиФото: Твиттер @usainbolt 
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт выбрал лучшего футболиста между нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

"Мне тяжело выбирать, потому что я поддерживаю сборную Аргентины, но при этом являюсь большим фанатом Криштиану Роналду.

Я обожаю Роналду с того периода, когда он играл за "Манчестер Юнайтед". А я болею за этот клуб.

Думаю, у Роналду есть чуть больше, чем у Месси, ведь он показал себя в разных чемпионатах. Так что я выбираю Криштиану.

Однако, сейчас появляется все больше интересной молодежи. Мбаппе, например. Я очень жду момента, когда станет понятно, чего эти молодые таланты добьются в будущем", – приводит слова знаменитого чемпиона La Gazzetta dello Sport.

Читать также: Карим Бензема поделился мнением о Месси | http://soccernews.ru

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