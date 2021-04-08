Усейн Болт сделал выбор между Роналду и Месси
Фото: Твиттер @usainbolt
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт выбрал лучшего футболиста между нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.
"Мне тяжело выбирать, потому что я поддерживаю сборную Аргентины, но при этом являюсь большим фанатом Криштиану Роналду.
Я обожаю Роналду с того периода, когда он играл за "Манчестер Юнайтед". А я болею за этот клуб.
Думаю, у Роналду есть чуть больше, чем у Месси, ведь он показал себя в разных чемпионатах. Так что я выбираю Криштиану.
Однако, сейчас появляется все больше интересной молодежи. Мбаппе, например. Я очень жду момента, когда станет понятно, чего эти молодые таланты добьются в будущем", – приводит слова знаменитого чемпиона La Gazzetta dello Sport.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18