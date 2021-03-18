Усэйн Болт: "Сульшер сейчас слишком милый"

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Усэйн Болт: "Сульшер сейчас слишком милый"Фото: Твиттер @MirrorFootball.
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт, который болеет за "Манчестер Юнайтед", поделился мнением о наставнике команды Уле Гуннаре Сульшере.

"Под руководством Сульшера "Манчестер Юнайтед" может брать титулы. Но! Если тренер изменится... Он слишком милый. Это единственное, что я могу сказать. Он слишком хороший. Сульшер никогда и слова плохого не скажет о команде или игроке, даже если они играют плохо. Это его единственная проблема.

Если Сульшер сможет надавить на футболистов, если они не выкладываются, то может остаться в клубе, потому что он крутой, а фанаты любят его", – приводит слова Болта CNN.

Напомним, норвежский специалист начал работу с "манкунианцами" с декабря 2018 года.

В текущем сезоне "МЮ" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 57 очков после 29 матчей.

Сегодня, 18 марта, предстоит ответная игра против "Милана" в 1/8 финала Лиги Европы (первый матч – 1:1).

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