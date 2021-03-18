Усэйн Болт: "Сульшер сейчас слишком милый"
Фото: Твиттер @MirrorFootball.
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт, который болеет за "Манчестер Юнайтед", поделился мнением о наставнике команды Уле Гуннаре Сульшере.
"Под руководством Сульшера "Манчестер Юнайтед" может брать титулы. Но! Если тренер изменится... Он слишком милый. Это единственное, что я могу сказать. Он слишком хороший. Сульшер никогда и слова плохого не скажет о команде или игроке, даже если они играют плохо. Это его единственная проблема.
Если Сульшер сможет надавить на футболистов, если они не выкладываются, то может остаться в клубе, потому что он крутой, а фанаты любят его", – приводит слова Болта CNN.
Напомним, норвежский специалист начал работу с "манкунианцами" с декабря 2018 года.
В текущем сезоне "МЮ" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 57 очков после 29 матчей.
Сегодня, 18 марта, предстоит ответная игра против "Милана" в 1/8 финала Лиги Европы (первый матч – 1:1).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18