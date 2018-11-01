Усэйна Болта могут вызвать в сборную Ямайки по футболу

Как сообщает ESPN, президент Федерации футбола Ямайки Майкл Рикеттс рассказал, что восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт может быть вызван в национальную сборную по футболу.

"Я огорчен тем, что Болт подписал контракт с клубом не из Ямайки. Тогда у нас была бы возможность тщательнее следить за его игрой. В любом случае, если он докажет, что соответствует уровню сборной, то получит приглашение", - заявил президент федерации.

Напомним, что Болт в августе заключил пробный контракт с австралийским клубом "Сентрал Кост Мэринерс".

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