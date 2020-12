Ушел из "Барсы" из-за игры не на родной позиции, проиграл 5 финалов со сборной, запомнился как неуступчивая легенда: вспоминаем главные факты из биографии Хавьера Маскерано

Сборная Аргентины последних 10-15 лет – это не только Лионель Месси. Футболку "альбиселестес" надевали немало других звездных футболистов, особенно представителей линии атаки – Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Анхель Ди Мария, Хуан Рикельме и ряд других. Один из них (он он не атакующий) – Хавьер Маскерано, который много лет был вожаком национальной команды, и сейчас является рекордсменом национальной команды Аргентины по количеству проведенных матчей. 147 матчей – самый высокий показатель в истории двукратных чемпионов мира. Несколько недель назад 36-летний универсал заявил об уходе из профессионального футбола. Карьеру Маскерано без преувеличения можно назвать выдающимся – и дело не только в большом количестве выигранных трофеев, которых набралось целых 24. Сегодня мы вспоминаем основные факты из футбольной биографии знаменитого аргентинца.

Хавьер успел поиграть за 7 клубов. Начал карьеру в составе "Ривер Плейт", а завершил игровые выступления тоже на родине – последним клубом аргентинца стал местный "Эстудиантес". Между ними были "Коринтианс" (Бразилия), "Вест Хэм" и "Ливерпуль" (Англия), "Барселона" (Испания) и "Хэбэй Чайная Форчун" (Китай).

Стал одним из самых провальных трансферов "Вест Хэма". Летом 2006-го "молоты" в последние часы трансферного окна подписали их "Коринтианса" аргентинский дуэт – Маскерано и Тевеса. Подписали довольно сенсационно, ведь после ЧМ-2006 за аргентинцами охотились куда боле статусные клубы. Если Карлос в конце сезона все же разыгрался и помог команде вырвать место в Премьер-лиге, то Маскерано провел в Лондоне всего полгода. В дело вмешалась ФИФА, которая позволила хавбеку перебраться в "Ливерпуль". В составе "молотов" Хавьер сыграл жалкие 5 матчей в чемпионате, хотя обошелся клубу больше чем в 14 млн евро. Впоследствии "Вест Хэм" еще и вынужден был уплатить рекордный на то время штраф в сумме 5,5 млн фунтов за нарушения правил оформления трансфера Тевеса и Маскерано. Частью прав на футболистов владел одиозный агент Киа Джурабчиан, который грамотно обвел вокруг пальца тогдашнее руководство "молотов". Правда, тот штраф можно считать счастьем для Вест Хэма, ведь клубу грозило снятие очков, что повлекло бы вылет из АПЛ.

Дольше всего Маскерано выступал за "Барселону" – 7,5 лет. Интересно, что в 334-х поединках Хавьер забил только 1 гол. Это знаменательное событие произошло 26 апреля 2017-го (почти через 7 лет после перехода!) В поединке 34 тура чемпионата Испании "Барселона" – "Осасуна". Тогда каталонцы получили право на пенальти, который должен был выполнять Иван Ракитич. Впрочем, Жерар Пике чуть ли не силой отогнал хорвата от мяча, предоставив это право Маскерано. Аргентинец пушечным ударом впервые записал свою фамилию на табло "Камп Ноу" напротив графы "забитые мячи". Реакция игроков "Барсы" – бесценна. Особенно Луиса Суареса.

Результативность – явно не самая сильная сторона Маскерано. Полузащитник (или все же защитник?) провел на клубном уровне 556 матчей, в которых отметился лишь 4-ю забитыми мячами, к которым добавил 26 ассистов. Интересно, что 10 из них были оформлены в Китае, в составе "Хэбэй Чайная Форчун". А вот за сборную дела шли несколько лучше – 3 забитых гола.

Маскерано остается рекордсменом сборной Аргентины по количеству сыгранных матчей (147 поединков). Правда, это звание он удерживать максимум несколько месяцев, ведь в активе Лионеля Месси уже 140 выходов в составе национальной команды. Также Хавьер удерживает второе место по количеству выигранных матчей за национальную команду. Таких в его карьере 84 – буквально несколько недель назад его обошел Месси, выигравший 85-й матч.

Покинул "Барселону" из-за недовольства игрой в защите. Как известно, в последние годы в футболке "блаугранас" Маскерано обычно закрывал позицию центрального защитника. "Одна из причин моего ухода – я хотел снова играть в полузащите. Именно поэтому я принял решение поехать в Китай, чтобы снова иметь возможность выступать на этой позиции", – заявлял аргентинец после перехода. Мотивы уйти из "Барсы" могут быть разными, но часто ли вы слышали именно такую ​​причину?

В составе "альбиселестес" проиграл 5 финалов (из которых 3 подряд). Сразу 4 раза Маскерано стал финалистом Копа Америка (2004, 2007, 2015, 2016), а в 2014-м завоевал серебряную медаль Чемпионата Мира в Бразилии (тот самый финал с голом Марио Гетце в дополнительное время).

Единственный аргентинец в истории, который выиграл две Олимпиады. Наш герой стал победителем ОИ в 2004-м и 2008 годах. Более подобными успехами не может похвастаться никто из соотечественников Маскерано. Также в активе Хавьера золото молодежного Чемпионата Мира 2001. Тогда в финале Аргентина разгромила Гану 3:0.

Стал рекордменом Чемпионатов Мира по количеству желтых карточек. В своем последнем матче Мундиаля (1/8 ЧМ-2018 против Франции) Маскерано получил свое 7 предупреждение на финальной части турнира. Столько не было ни у одного футболиста в истории – 6 получили лишь Зинедин Зидан и Рафаэль Маркес.

"Порвал задницу" в полуфинале ЧМ-2014. Тот эпизод стал украшением Мундиаля и вошел во все возможные подборки и хит-парады. На последней минуте матча Аргентина – Нидерланды Арьен Роббен вышел практически один на один с Ромеро и уже был готов нанести роковой удар. Однако, неизвестно откуда взялся Маскерано, который в удивительном подкате спас свою команду. Как оказалось, спас ценой здоровья. "В том эпизоде ​​я порвал ан*с. Боль была ужасной. Я думал, что не успею, рефери мог удалить меня и назначить пенальти. К счастью, обошлось. Но это того стоит, я заплакал от счастья после матча. Мы вывели Аргентину в финал Чемпионата Мира – целых два поколения наших соотечественников никогда не видели подобного", – заявил после матча полузащитник. В этом весь Маскерано – неуступчивый на поле, который отдавал всего себя ради команды. Он жертвовал не только своим здоровьем – ради командных успехов Хавьер годами терпел игру не на родной позиции, а все лавры доставались другим. Аргентинец забивал удивительно редко, но, к счастью, футбол – это не только голы. Печальный 2020 и продолжает приносить неприятные новости, ведь погасла еще одна звезда футбольного мира – звезда Хавьера Маскерано.

