Ушел из жизни бывший футболист киевского "Динамо"

22 июня в возрасте 61 года скончался бывший футболист киевского "Динамо" Ярослав Думанский, сообщает официальный сайт клуба.

Причина смерти не разглашается.

Думанский являлся воспитанником иванофранковского футбола. Он начал свою карьеру в местном "Спартаке" и играл на позиции полузащитника. В 1977 году Думанский перешел во львовские "Карпаты", за которые играл четыре сезона. С 1981 по 1984 он играл за киевское "Динамо", а затем по одному году отыграл за "Динамо" (Москва) и "Металлист" (Харьков). Последние годы карьеры он провел в "Прикарпатье".

Думанский становился чемпионом СССР в составе киевского "Динамо" в 1981 году, а спустя год завоевал с клубом Кубок СССР.

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