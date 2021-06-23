Ушел из жизни бывший футболист киевского "Динамо"
22 июня в возрасте 61 года скончался бывший футболист киевского "Динамо" Ярослав Думанский, сообщает официальный сайт клуба.
Причина смерти не разглашается.
Думанский являлся воспитанником иванофранковского футбола. Он начал свою карьеру в местном "Спартаке" и играл на позиции полузащитника. В 1977 году Думанский перешел во львовские "Карпаты", за которые играл четыре сезона. С 1981 по 1984 он играл за киевское "Динамо", а затем по одному году отыграл за "Динамо" (Москва) и "Металлист" (Харьков). Последние годы карьеры он провел в "Прикарпатье".
Думанский становился чемпионом СССР в составе киевского "Динамо" в 1981 году, а спустя год завоевал с клубом Кубок СССР.
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|Мариуполь
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|Львов
|22
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|10
|Ворскла
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|Олимпик Донецк
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