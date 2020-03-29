Ушел из жизни легендарный футболист "Атлетико"

В возрасте 72 лет скончался бывший защитник мадридского "Атлетико" Хосе Луис Капон, сообщает пресс-служба испанского клуба.

"Семья "Атлетико" в трауре. Ушел из жизни один из наших легендарных игроков, Хосе Луис Капон. Ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром", - говорится в клубном Instagram.

Капон выступал за "Атлетико" с 1970 по 1980 годы. Всего в составе мадридского клуба он провел более 200 матчей в чемпионате Испании. Также играл за "Бургос" и "Эльче". За сборную Испании сыграл 13 матчей. Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Межконтинентального кубка.

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