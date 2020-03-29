Ушел из жизни легендарный футболист "Атлетико"
В возрасте 72 лет скончался бывший защитник мадридского "Атлетико" Хосе Луис Капон, сообщает пресс-служба испанского клуба.
"Семья "Атлетико" в трауре. Ушел из жизни один из наших легендарных игроков, Хосе Луис Капон. Ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром", - говорится в клубном Instagram.
Капон выступал за "Атлетико" с 1970 по 1980 годы. Всего в составе мадридского клуба он провел более 200 матчей в чемпионате Испании. Также играл за "Бургос" и "Эльче". За сборную Испании сыграл 13 матчей. Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Межконтинентального кубка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14