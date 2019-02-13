Ушел из жизни легендарный советский футболист
Сегодня на 76-м году жизни скончался известный советский нападающий Виталий Хмельницкий.
В бытность футболистом Хмельницкий выступал за "Азовсталь", донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Становился четырехкратным чемпионом СССР, а также двукратным обладателем Кубка СССР. За сборную СССР сыграл 20 матчей и забил семь голов.
После завершения карьеры игрока стал тренером и работал с "Гранитом" и "Кривбассом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|45
|2
|Динамо Киев
|18
|38
|3
|Александрия
|17
|36
|4
|Заря Луганск
|18
|28
|5
|Ворскла
|18
|27
|6
|Десна Чернигов
|18
|24
|7
|Мариуполь
|18
|24
|8
|Львов
|17
|20
|9
|Олимпик Донецк
|18
|19
|10
|Карпаты Львов
|18
|17
|11
|Черноморец Одесса
|18
|12
|12
|Арсенал Киев
|18
|8