Ушел из жизни легендарный советский футболист

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Ушел из жизни легендарный советский футболист

Сегодня на 76-м году жизни скончался известный советский нападающий Виталий Хмельницкий.

В бытность футболистом Хмельницкий выступал за "Азовсталь", донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Становился четырехкратным чемпионом СССР, а также двукратным обладателем Кубка СССР. За сборную СССР сыграл 20 матчей и забил семь голов.

После завершения карьеры игрока стал тренером и работал с "Гранитом" и "Кривбассом". | http://soccernews.ru

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