Ушел из жизни президент "Монпелье"



Президент "Монпелье" Луи Николлен сегодня умер от остановки сердца, сообщает официальный твиттер клуба.

Босс "паладинов" почувствовал себя плохо во время празднования своего 74-летия в ресторане. Николен был доставлен в больницу, но врачи не сумели спасти его жизнь.

Николен возглавлял "Монпелье" с 1974 года и в 2012 году становился с клубом чемпионом Франции. | http://soccernews.ru