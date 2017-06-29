Ушел из жизни президент "Монпелье"

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Ушел из жизни президент "Монпелье"
Президент "Монпелье" Луи Николлен сегодня умер от остановки сердца, сообщает официальный твиттер клуба.

Босс "паладинов" почувствовал себя плохо во время празднования своего 74-летия в ресторане. Николен был доставлен в больницу, но врачи не сумели спасти его жизнь.

Николен возглавлял "Монпелье" с 1974 года и в 2012 году становился с клубом чемпионом Франции. | http://soccernews.ru

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