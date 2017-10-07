Ушел из жизни спортдир "Зенита" Сарсания

Теги зенит санкт-петербург

Ушел из жизни спортдир "Зенита" Сарсания

Сегодня ушел из жизни спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания.

По сообщениям российских СМИ, у 49-летнего функционера оторвался тромб.

Сарсания занимал должность спортдира "Зенита" с 2006 по 2007 год. С 2013 по 2017 годы был наставником литовского "Атлантаса". 27 мая 2017 года вновь занял пост спортивного директора питерского клуба. | http://soccernews.ru

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