Ушел из жизни журналист, который выжил при авиакатастрофе с самолетом "Шапекоэнсе"

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Ушел из жизни журналист, который выжил при авиакатастрофе с самолетом "Шапекоэнсе"

Бразильский журналист Рафаэль Гензель умер от сердечного приступа, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, 45-летнему Гензелю стало плохо во время игры в футбол и он умер в больнице.

Гензель являлся одним из шести человек, которые выжили при авиакатастрофе с самолетом "Шапекоэнсе". Напомним, что тогда погиб 71 человек.

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