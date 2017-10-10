Ушёл в отставку исполнительный директор "Барселоны" Солер
Издание El Mundo Deportivo сообщает, что "Барселону" покинул ещё один видный функционер.
По информации источника, ушёл в отставку исполнительный директор каталонского клуба Альберт Солер. Своё решение он объяснил усталостью и перегруженностью работой.
Отметим, что Солер отвечал за спортивные проекты "Барселоны". Теперь этим будет заниматься генеральный менеджер Пеп Сегура.
Ранее стало известно об уходе из клуба директора по трансферным переговорам Рауля Санллехи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1