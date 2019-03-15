Ушли с высоко поднятой головой: Мусаев ярко прокомментировал вылет "Краснодара" из Лиги Европы

Теги мурад мусаевкраснодарваленсия

Ушли с высоко поднятой головой: Мусаев ярко прокомментировал вылет "Краснодара" из Лиги Европы

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался об игре против "Валенсии" (1:1).

"Очень хочется поблагодарить наших фанатов. Они создали невероятную атмосферу. Мы сделали все, что могли, но не получилось порадовать их победой. Мы покинули поле с высоко поднятой головой.

Я не согласен с Торалем. Считаю, что мы контролировали игру. "Валенсия" - отличная команда, мы желаем им удачи в следующем раунде", - приводят слова Мусаева российские СМИ.

Читайте также: "Краснодар" на последних секундах упустил победу над "Валенсией" и выбыл из Лиги Европы. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 14 марта

Главные новости дня: 14 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 13
2 Цюрих Цюрих 6 10
3 АЕК АЕК 6 5
4 Лудогорец Лудогорец 6 4
Группа B М О
1 Зальцбург Зальцбург 6 18
2 Селтик Селтик 6 9
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 7
4 Русенборг Русенборг 6 1
Группа C М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 11
2 Славия Прага Славия Прага 6 10
3 Бордо Бордо 6 7
4 Копенгаген Копенгаген 6 5
Группа D М О
1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6 14
2 Фенербахче Фенербахче 6 8
3 Спартак Трнава Спартак Трнава 6 7
4 Андерлехт Андерлехт 6 3
Группа E М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 16
2 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 6 13
3 Ворскла Ворскла 6 3
4 Карабах Карабах 6 3
Группа F М О
1 Бетис Бетис 6 12
2 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 10
3 Милан Милан 6 10
4 Ф91 Дюделанж Ф91 Дюделанж 6 1
Группа G М О
1 Вильярреал Вильярреал 6 10
2 Рапид Вена Рапид Вена 6 10
3 Рейнджерс Рейнджерс 6 6
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 5
Группа H М О
1 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 18
2 Лацио Лацио 6 9
3 Аполлон Аполлон 6 7
4 Марсель Марсель 6 1
Группа I М О
1 Генк Генк 6 11
2 Мальме ФФ Мальме ФФ 6 9
3 Бешикташ Бешикташ 6 7
4 Сарпсборг 08 Сарпсборг 08 6 5
Группа J М О
1 Севилья Севилья 6 12
2 Краснодар Краснодар 6 12
3 Стандард Льеж Стандард Льеж 6 10
4 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 6 1
Группа K М О
1 Динамо Киев Динамо Киев 6 11
2 Ренн Ренн 6 9
3 Астана Астана 6 8
4 Яблонец Яблонец 6 5
Группа L М О
1 Челси Челси 6 16
2 БАТЭ БАТЭ 6 9
3 Фехервар Фехервар 6 7
4 ПАОК ПАОК 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов