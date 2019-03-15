Ушли с высоко поднятой головой: Мусаев ярко прокомментировал вылет "Краснодара" из Лиги Европы

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался об игре против "Валенсии" (1:1).

"Очень хочется поблагодарить наших фанатов. Они создали невероятную атмосферу. Мы сделали все, что могли, но не получилось порадовать их победой. Мы покинули поле с высоко поднятой головой.

Я не согласен с Торалем. Считаю, что мы контролировали игру. "Валенсия" - отличная команда, мы желаем им удачи в следующем раунде", - приводят слова Мусаева российские СМИ.

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