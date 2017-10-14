Ушли в отрыв: "Наполи" обыграл "Рому" на "Олимпико"

Одним из центральных матчей 8 тура Серии А было противостояние в Риме, где местная "Рома" принимала "Наполи". Команды ежегодно конкурируют друг с другом в борьбе за второе место чемпионата, однако в этом сезоне подопечные Сарри, похоже, замахнулась на нечто большее. Неаполитанцы вышли на матч с "Ромой" уже зная об осечке "Ювентуса", поэтому их мотивация была запредельной. "Волкам" же пора возвращаться в еврокубковую тройку, из которой их вытеснили здорово начавшие сезон "Интер" и "Лацио".

Матч начался на встречных курсах, соперники отвечали друг другу атакой на атаку, но по-настоящему опасных моментов не было. Вскоре римляне взяли мяч под свой контроль, тем самым заметно успокоив игру, ведь все их позиционные атаки рушились на подступах к штрафной неаполитанцев. Первая же опасная контратака гостей закончилась взятием ворот "Ромы": Гулям великолепным пасом отправил в прорыв Мертенса, тот вошел в штрафную, развернулся и отпасовал на Инсиньо, мяч все же дошел до итальянца после рикошета от защитников римлян, и Лоренцо неотразимо пробил мимо Алиссона – 0:1.

"Рома" смотрелась откровенно слабо, ответив лишь к середине тайма неточным ударом головой Джеко. Гости, конечно же, стали действовать поувереннее, атакуя, по большей части через, левый фланг усилиями Мертенса и Инсинье. Однако осторожность в действиях "Наполи" все же просматривалась, слишком уж важны для них были эти очки.

Активнее начали вторую половину матча римляне, однако атаки неаполитанцев все равно были опаснее, казалось, гости могут еще прибавить, и тогда исход матча будет решен. В одной из вылазок Мертенс чуть ли не во вратарской хозяев обокрал Маноласа, после чего пробил в дальний угол – сфера пролетела рядом со штангой. Практически каждую свою атаку футболисты "Наполи" доводили до удара по воротам соперников, в то время как хозяева смотрелись впереди очень пассивно.

За 20 минут до конца основного времени римляне заработали право на угловой, последовала подача на ближнюю штангу, где Фасио головой пробивал в угол ворот Рейна, однако последний в отчаянном прыжке перевел сферу в штангу. Почувствовали уверенность римляне, и стали оказывать больше давления на чужие ворота, гости же все реже бегали в контратаки, в основном отбиваясь от атак соперников.

На 82-й минуте Инсинье мог делать дубль, выскочив после паса Зелински на свидание с Алиссоном, однако голкипер "Ромы" его удар парировал, и, как оказалось, в офсайде был форвард гостей. "Волки" прилично поддавливали неаполитанцев, однако на финальный штурм это похоже не было, более того, "бело-голубые" при первой же возможности бежали в контратаку, пусть и без особых успехов. На последней добавленной минуте Ундер после навеса Перотти остался один на дальней штанге, но его удар получился не самым сильным - Рейна на месте. "Наполи" побеждает и укрепляет свои лидерские позиции в чемпионате.

"Рома" – "Наполи" – 0:1

Голы: Инсинье, 20.

"Рома": Алиссон, Манолас (Фасио, 58), Коларов, Бруно Перес, Жезус, Наингголан, де Росси, Флоренци (Ундер, 71), Пеллегрини (Жерсон, 78), Перотти, Джеко.

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелински, 71), Жоржиньо (Диавара, 73), Кальехон (Рог, 82), Аллан, Инсинье, Мертенс.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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