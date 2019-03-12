Усиление для Зидана уже сейчас. Как живется игрокам "Реала" в аренде

Как мы уже выяснили, многие клубы отправляют в аренду столько футболистов, сколько не выступает за их конкурентов – чего только стоит «Челси» с их армадой, разъехавшейся по всему миру. «Реал» чуть сдержанней, но даже «сливочные» отправили в другие клубы внушительное количество игроков. Рассмотрим, как себя в этом сезоне проявили 25 их игроков – от признанных звёзд до тёмных лошадок.

Альваро Браво

21-летний полузащитник знаком некоторым фанатам «Реала», которые уже видели его в действии на «Бернебеу» – только вот в качестве противника. Да, в прошлом сезоне он противостоял своей команде, выступая за «Фуэнлабраду». Небезуспешно: в Кубке Испании удалось добиться ничьи со счётом 2:2. В декабре же Браво пробился в основу «Мирандеса».

Карлос Кобо

Молодой защитник провёл этот сезон, выступая за «Сабадель» в Сегунде Б. В прошлом году он провёл 16 матчей за «Вальядолид Б». Кобо известен своей универсальностью. Ему скоро исполнился 21 год, и дебют за «Реал» всё ещё далёк. В «Сабаделе» он то появляется, то исчезает. В последнее время даже здесь он редко себя проявляет.

Марио дель Кампо

Двадцатилетний защитник дель Кампо мог дебютировать за молодёжку «Реала» в ЛЧ, но не получилось – в четвертьфинал «сливочные» прошли без него. Сейчас он выступает за «Унион Адарве» и совершенно ничем не выделяется.

Серхио Диас

Парагвайский юнец Диас пришёл в «Реал» в 18-летнем возрасте, хотя неопытным его не назовёшь – на родине он уже провёл более 60 матчей. В первом же сезоне он записал в свой актив пять голов за «Кастилью».

Это привлекло внимание тренера национальной команды, который позвал Диаса в сборную. В прошлом сезоне он выступал за «Луго», а в этом – за бразильский «Коринтианс». Его выступления вызывают интерес: он уже успел поиграть в Южноамериканском кубке КОНМЕБОЛ и стремительно набирается опыта на большой арене.

Эчу

21-летний вингер Эчу пошёл на повышение: он оставил позади пучины Сегунды Б и разменял «Эль-Эхидо» на «Райо Махадаонду», где он выступает вместе с сыном Зинедина Зидана Энцо Фернандесом. К сожалению, получается у него не всё: если в прошлом году он играл постоянно, то в этом всё идёт не так. «Райо» рискует вылететь, а сам он вышел на поле всего два раза, и то в кубке.

Алейш Фебас

Каталонский полузащитник провёл два последних сезона в Сегунде, проявив себя в «Альбасете». Когда он вернётся в «Реал», бывший тренер «Кастильи» Санти Солари определённо должен будет вспомнить своего бывшего подопечного. Фебас недавно отметил свой 23-летний день рождения. В прошлом сезоне его лучшим моментом стал дубль за «Сарагосу».

Горка Фидальго

Защитник Горка Фидальго тоже надеялся показать себя в молодёжной ЛЧ, но сыграть с «Тоттенхэмом» ему всё-таки не дали. В итоге сейчас он в Сегунде Б, где носит цвета новоприбывшей «Конкенсе». Мы всё ещё не выяснили, покинул он команду или всё ещё там. Проще говоря, о себе он заявить не сумел, а будущее его туманно.

Ашраф Хакими

Один из самых видных игроков аренды «Реала», Ашраф Хакими в этом сезоне выступал за дортмундскую «Боруссию», которая всё ещё борется за чемпионский титул в Германии. В Дортмунде защитник принял участие в 25 встречах, забив ещё в дебютном матче в сентябре. Когда он вернётся в Мадрид, он может надеяться на то, что отношение к нему изменится – можно и за оборону побороться.

Диего Эрнандес

Юный нападающий Эрнандес за «Реал» ещё не сыграл. В молодёжной ЛЧ он наблюдал за действом со скамейки.

Сейчас он арендован «Саламанкой», за которую отметился дважды, обидев «Навалькарнеро» и «Понферрадину».

Тео Эрнандес

Многие справедливо верили, что Тео Эрнандес должен был помочь «Реалу» в этом сезоне – всё-таки совсем недавно он блистал за «Алавес». Пока что 21-летнему французу придётся ждать и надеяться, что успешный сезон в «Реал Сосьедаде» что-то изменит. Сейчас его команда, за которую он отличился одним голом, находится в середине таблицы.

Матео Ковачич

Звезда сборной Хорватии Матео Ковачич свой шанс в «Реале» не получил, в результате чего перебрался в «Челси».

24-летний полузащитник обошёлся «королевскому клубу» в 29 млн. фунтов, но пока что закрепиться не сумел – как в «Реале», так и в «Челси». Последний подписать его не сможет, так что хорвата ждёт возвращение в Мадрид.

Линь Лянмин

Китайский вингер Линь Лянмин помог «Альмерии Б» пробиться в Сегунду Б в прошлом сезоне. Здесь он так полюбился, что в прошлом году вновь вернулся на правах аренды. Линь Лянмин поиграл в Кубке Испании, где заработал пенальти в победном матче против «Малаги». В Сегунде Б он тоже выступает постоянно. В 2018 Лянмин дебютировал за молодёжную сборную Китая.

Андрей Лунин

Основной голкипер сборной Украины Андрей Пятов скоро отметит 35-летие. Кто станет его преемником? Возможно, Андрей Лунин, выступающий в Испании. В «Реал» украинец пришёл из «Зари», после чего сразу же отправился в аренду в «Леганес». К сожалению, в основу пробиться не удалось – слишком уж хорош оказался Иван Куэльяр. Всего он вышел на поле три раза.

С другой стороны, Кико Касилья скоро уходит – может, освободится место?

Пабло Маргальо

Товарищ дель Кампо в «Унион Адарве», Пабло Маргальо никак себя не проявил. Несмотря на то, что его аренда длится год, он на поле не провёл и 90 минут.

Борха Майораль

После яркого дебюта в «Реале» в 18-летнем возрасте Борха Майораль надеялся закрепиться в составе «сливочных», но не сложилось. Вместо этого он отправился в очередную аренду – на этот раз в «Леванте». В этом сезоне он забил четыре гола, в том числе – в ворота «Барсы» в Кубке Испании. К сожалению, часто в основу он не попадает, и приходится довольствоваться выходами на замену.

Адриан Морено

Ещё один игрок «Конкенсе», который может только мечтать о карьере в «Реале». Пока что Морено никак себя не проявил, и на поле появляется исключительно выходя на замену. Но ему всего 19, так что время есть.

Мартин Эдегор

Да, он ещё принадлежит «Реалу». А что, ему всего 20 лет. Норвежец забил пять за «Витесс», что является его лучшим результатом со времён «Стрёмсгодсета». Сложно сказать, впечатлит ли это мадридцев.

Луис Кесада

Доминиканский талант Кесада надеется вслед за соотечественником Мариано пробиться в «Реал», но сначала нужно показать себя в «Кордобе». В новой команде он пока вышел на поле 11 раз на позиции вингера и защитника, а также принял участие в Кубке Испании.

Хамес Родригес

Футболисты стоимостью в 60 млн. фунтов редко оказываются в арендах, но и «Реал» «нормальным» на назовёшь.

Это уже второй год аренды Родригеса в «Баварии», где он смотрится весьма уместно. А частые болячки Арьена Роббена и Кинсли Комана ему только помогли.

Оскар Родригес

Дебютировал за «Реал» Оскар в прошлом сезоне в противостоянии с «Фуэнлабрадой». Он тоже хорошо знаком Солари по «Кастилье». Поможет ли это ему в дальнейшем? В этом сезоне Родригес играл за «Леганес», и даже забил чудесный гол «Барселоне». Из всех молодых в арендах он кажется одним из наиболее перспективных.

Лукас Сильва

Из «Крузейро» Сильва перешёл в «Реал» четыре года назад, но за эти годы для него практически ничего не изменилось. Контракт 14-миллионного игрока подходит к концу в 2020 году, а по арендам он гуляет с 2017. В прошлом сезоне он ярко поиграл в Копа Либертадорес. Сейчас он всё ещё в родном «Крузейро».

Алехандро Сотильос

21-летний защитник Алехандро Сотильос играет в Сегунде Б, где шанс ему дала «Фуэнлабрада». В отличии от многих других в этом списке, играл он много и небезуспешно. Все 17 игр в сезоне он провёл в основе. Его первый гол состоялся в декабре в ворота «Понферрадины». Вряд ли следует ожидать его в «Реале» в следующем сезоне, но аренда в клуб побольше определённо возможна.

Альваро Техеро

Ещё одна аренда в «Альбасете», Альваро Техеро отправился в команду из второго дивизиона спустя год после своего единственного выхода в футболке «сливочных». 22-летний защитник отлично сыгрался с товарищами, благодаря чего в команде образовалась сильная оборона, пропустившая всего 22 гола за 28 матчей.

Рауль де Томас

Если у Рауля есть хоть малая частичка таланта его знаменитого тёзки, то всё у него сложится отлично. Пока что 24-летний нападающий неплохо проявляет себя в Испании, став вторым лучшим бомбардиром Сегунды год назад (24 гола). В этом же сезоне в Примере он отметился 11 мячами – больше, чем записали в свой актив Гарет Бейл или Дембеле.

Юрий Сергеев

