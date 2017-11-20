Услугами наставника "Шахтера" Фонсеки интересуется европейский топ-клуб

Успехи донецкого "Шахтера" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов не остались незамеченными на европейской арене.

Так, по сведениям le10sport, услугами главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки заинтересовался французский ПСЖ, который рассматривает 44-летнего португальца в качестве одного из вероятных кандидатов на замену своему наставнику Унаи Эмери.

Напомним, ПСЖ придется заплатить солидную сумму в случае подписания контракта с Моуринью. | soccernews.ru