Услугами наставника "Шахтера" Фонсеки интересуется европейский топ-клуб

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Услугами наставника "Шахтера" Фонсеки интересуется европейский топ-клубУспехи донецкого "Шахтера" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов не остались незамеченными на европейской арене.

Так, по сведениям le10sport, услугами главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки заинтересовался французский ПСЖ, который рассматривает 44-летнего португальца в качестве одного из вероятных кандидатов на замену своему наставнику Унаи Эмери.

Напомним, ПСЖ придется заплатить солидную сумму в случае подписания контракта с Моуринью. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 16 36
2 Динамо Киев 15 32
3 Олимпик Донецк 16 25
4 Верес Ровно 16 22
5 Ворскла 16 22
6 Заря Луганск 16 20
7 Мариуполь 15 20
8 Александрия 16 15
9 Черноморец Одесса 16 15
10 Звезда Кропивницкий 16 14
11 Карпаты Львов 16 14
12 Сталь Каменское 16 12
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