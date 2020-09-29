Усман Дембеле близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" практически согласовал трансфер французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает AS.

По сведениям издания, сумма трансфера может составить 50-60 миллионов евро. Часть средств, полученных от трансфера Дембеле, "Барселона" планирует потратить на покупку голландского нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.

23-летний Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за каталонский клуб 75 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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