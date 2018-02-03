Вингер "Барселоны" Усман Дембеле близок к возвращению в строй после травмы задней поверхности бедра.

Как сообщает Sport.es, 20-летний француз сегодня приступил к тренировкам с командой. Ближайший матч "сине-гранатовых" с "Эспаньолом" нападающий пропустит, но в ответной кубковой игре против "Валенсии" у него есть шансы выйти на поле.

В этом сезоне Дембеле сыграл за "Барселону" всего 7 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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