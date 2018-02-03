Усман Дембеле близок к возвращению в строй
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле близок к возвращению в строй после травмы задней поверхности бедра.
Как сообщает Sport.es, 20-летний француз сегодня приступил к тренировкам с командой. Ближайший матч "сине-гранатовых" с "Эспаньолом" нападающий пропустит, но в ответной кубковой игре против "Валенсии" у него есть шансы выйти на поле.
В этом сезоне Дембеле сыграл за "Барселону" всего 7 матчей и сделал 2 результативных передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|46
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
|5
|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Бетис
|22
|30
|10
|Хетафе
|21
|28
|11
|Жирона
|21
|28
|12
|Леганес
|20
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13