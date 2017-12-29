Усман Дембеле готов сыграть с "Леванте"
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле в ближайшее время вернётся на поле, сообщает Marca.
По сведениям издания, возвращение 20-летнего француза ожидается 7 января, когда "сине-гранатовые" дома сыграют с "Леванте".
Напомним, что Дембеле не играет с середины сентября из-за травмы задней поверхности бедра.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11