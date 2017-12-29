Усман Дембеле готов сыграть с "Леванте"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле в ближайшее время вернётся на поле, сообщает Marca.

По сведениям издания, возвращение 20-летнего француза ожидается 7 января, когда "сине-гранатовые" дома сыграют с "Леванте".

Напомним, что Дембеле не играет с середины сентября из-за травмы задней поверхности бедра.

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