Усман Дембеле интересен топ-клубу АПЛ

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, звёздный француз находится в шорт-листе английского "Ливерпуля".

В приглашении 22-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер "красных" Юрген Клопп.

Переход Дембеле обойдётся потенциальному покупателю примерно в 105 миллионов евро.

В минувшем сезоне фланговый форвард забил 14 голов и сделал 9 ассистов в 42 матчах.

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