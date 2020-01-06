Усман Дембеле лайкнул своё фото в форме "Ливерпуля"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле, возможно, хочет стать игроком "Ливерпуля".

По крайней мере, об этом свидетельствует лайк футболиста под фотографией, на которой он изображён в форме "красных".

— Dembélé liked a picture of him in a Liverpool jersey on Instagram. pic.twitter.com/6JfZiqKQ95 — Barca Universal (@BarcaUniversal) January 5, 2020

Напомним, что "Барса" всерьёз рассматривает вариант с продажей француза, у которого в последнее время много игровых и дисциплинарных проблем.

В текущем сезоне 22-летний Дембеле сыграл за "сине-гранатовых" всего 9 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.

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