Усман Дембеле лайкнул своё фото в форме "Ливерпуля"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле, возможно, хочет стать игроком "Ливерпуля".

По крайней мере, об этом свидетельствует лайк футболиста под фотографией, на которой он изображён в форме "красных".

— Dembélé liked a picture of him in a Liverpool jersey on Instagram. pic.twitter.com/6JfZiqKQ95