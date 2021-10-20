Усман Дембеле может перейти в "Ньюкасл"
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "Ньюкасл", сообщает Fussball Transfers.
По сведениям источника, агент футболиста уже начал переговоры с представителями английского клуба. Контракт форварда с "Барселоной" истекает летом 2022 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле не провел за "Барселону" ни одного матча, так как недавно восстановился после травмы.
Не пропустите: "Ньюкасл" возобновил интерес к экс-тренеру "Шахтёра". | http://soccernews.ru
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