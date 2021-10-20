Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "Ньюкасл", сообщает Fussball Transfers.

По сведениям источника, агент футболиста уже начал переговоры с представителями английского клуба. Контракт форварда с "Барселоной" истекает летом 2022 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле не провел за "Барселону" ни одного матча, так как недавно восстановился после травмы.

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