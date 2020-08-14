Усман Дембеле может выйти на поле впервые с ноября

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Усман Дембеле может выйти на поле впервые с ноября

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле полностью восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

Француз не играл с 27 ноября прошлого года, пропустив в итоге почти 9 месяцев.

Теперь же 23-летний футболист получил разрешение на участие в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

Напомним, что Дембеле потребовалась операция и длительная реабилитация из-за разрыва проксимального сухожилия бицепса правого бедра.

"Бавария" и "Барса" сыграют сегодня в Лиссабоне. Начало - в 22:00 по московскому времени.

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