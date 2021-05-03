Усман Дембеле назвал любимого тренера

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Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле признался, что считает лучшим тренером в своей карьере Томаса Тухеля.

Скандальный француз играл под руководством немецкого наставника в дортмундской "Боруссии".

"Тухель стал моим любимым тренером. Сначала он чаще ставил меня на правый фланг, а потом переместил в центр, на позицию "десятки". Было бы трудно покинуть "Борусиию", если бы Тухель остался там", - приводит слова Дембеле BeIN Sports.

Напомним, что сейчас Тухель возглавляет лондонский "Челси" и уже дошёл с "синими" до полуфинала Лиги Чемпионов.

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