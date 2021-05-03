Усман Дембеле назвал любимого тренера

Теги барселонаусман дембелетомас тухельборуссия дортмунд

Усман Дембеле назвал любимого тренера

Фото EFE / Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле признался, что считает лучшим тренером в своей карьере Томаса Тухеля.

Скандальный француз играл под руководством немецкого наставника в дортмундской "Боруссии".

"Тухель стал моим любимым тренером. Сначала он чаще ставил меня на правый фланг, а потом переместил в центр, на позицию "десятки". Было бы трудно покинуть "Борусиию", если бы Тухель остался там", - приводит слова Дембеле BeIN Sports.

Напомним, что сейчас Тухель возглавляет лондонский "Челси" и уже дошёл с "синими" до полуфинала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Дембеле не хочет подписывать новый контракт с "Барселоной". Футболист обижен на клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Супруга Федуна стала членом совета директоров "Спартака"

Супруга Федуна стала членом совета директоров "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов