Усман Дембеле назвал наставника ПСЖ одним из лучших тренеров мира

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле назвал наставника ПСЖ Томаса Тухеля, с которым он работал в дортмундской "Боруссии", одним из лучших тренеров мира.

" Тренер, который больше всего меня впечатлил? Это Томас Тухель. Для меня он - один из трех лучших тренеров в мире наряду с Зиданом и Пепом Гвардиолой. Его отношение к игрокам своей команды просто потрясающие, в этом компоненте нет никого лучше него . Он - лучший ", - цитирует 21-летнего француза Le 10 Sport.

Напомним, ПСЖ заинтересован в подписании Дембеле. | soccernews.ru