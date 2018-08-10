Усман Дембеле назвал наставника ПСЖ одним из лучших тренеров мира

1 Теги усман дембелетомас тухельхосеп гвардиолазинедин зидан

Усман Дембеле назвал наставника ПСЖ одним из лучших тренеров мираВингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле назвал наставника ПСЖ Томаса Тухеля, с которым он работал в дортмундской "Боруссии", одним из лучших тренеров мира.

"Тренер, который больше всего меня впечатлил? Это Томас ТухельДля меня он - один из трех лучших тренеров в мире наряду с Зиданом и Пепом Гвардиолой. Его отношение к игрокам своей команды просто потрясающие, в этом компоненте нет никого лучше негоОн - лучший", - цитирует 21-летнего француза Le 10 Sport.

Напомним, ПСЖ заинтересован в подписании Дембеле. | soccernews.ru

Комментарии
Доброжелатель

Хоть и нравится Тухель, но мнение школяра конечно забавит! Ладно бы это сказал футболист со стажем.

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