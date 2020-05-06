Усман Дембеле не сдавал тест на коронавирус вместе с игроками "Барселоны"
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не проходил тестирование на коронавирус вместе с остальными игроками каталонского клуба, сообщает Marca.
По сведениям издания, клуб не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне, так как он продолжает восстанавливаться после травмы и вернется в строй не раньше сентября.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать форварда за 60 миллионов евро, но в настоящее время нет заинтересованных клубов в трансфере.
В нынешнем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Хетафе
|20
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|Валенсия
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|Вильярреал
|20
|28
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|19
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|Бетис
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|27
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|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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