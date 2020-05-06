Усман Дембеле не сдавал тест на коронавирус вместе с игроками "Барселоны"

1 Теги усман дембелебарселона

Усман Дембеле не сдавал тест на коронавирус вместе с игроками "Барселоны"

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не проходил тестирование на коронавирус вместе с остальными игроками каталонского клуба, сообщает Marca.

По сведениям издания, клуб не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне, так как он продолжает восстанавливаться после травмы и вернется в строй не раньше сентября.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать форварда за 60 миллионов евро, но в настоящее время нет заинтересованных клубов в трансфере.

В нынешнем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" поставила дедлайн для переговоров с "Интером" по Лаутаро Мартинесу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Снова этот долбоящер, купленный Лео устраивает проблемы!

Ответить

главное

Игорь Смольников покинет "Зенит"

Игорь Смольников покинет "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов