Усман Дембеле отказал "Баварии"
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле не перейдёт в "Баварию" этим летом, сообщает Bild.
По сведениям издания, 22-летний француз не заинтересован в уходе из каталонского клуба, поэтому он отклонил предложение "ротен".
Ранее утверждалось, что "Бавария" предлагала за флангового нападающего 70 миллионов евро, но "блауграна" потребовала 95 миллионов.
Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года, сыграл 65 матчей, забил 18 голов и сделал 17 ассистов.
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|Команда
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|О
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|34
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|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19