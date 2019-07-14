Усман Дембеле отказал "Баварии"

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Усман Дембеле отказал "Баварии"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле не перейдёт в "Баварию" этим летом, сообщает Bild.

По сведениям издания, 22-летний француз не заинтересован в уходе из каталонского клуба, поэтому он отклонил предложение "ротен".

Ранее утверждалось, что "Бавария" предлагала за флангового нападающего 70 миллионов евро, но "блауграна" потребовала 95 миллионов.

Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года, сыграл 65 матчей, забил 18 голов и сделал 17 ассистов.

Не пропустите: "Бавария" претендует на защитника "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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