Усман Дембеле отказал ещё одному клубу

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Усман Дембеле отказал ещё одному клубу

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не хочет покидать каталонский клуб, несмотря на интерес со стороны других европейских грандов.

Накануне стало известно об отказе француза переходить в "Ливерпуль", который был готов арендовать его с правом выкупа.

Теперь же, как сообщает Football Italia, 23-летний футболист отклонил предложение "Ювентуса". Его приоритет - остаться на "Камп Ноу".

Дембеле выступает за "Барсу" с 2017 года, в текущем сезоне он забил 1 гол в 9 матчах. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

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