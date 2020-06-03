Усман Дембеле отказался переходить в "Ливерпуль"

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Усман Дембеле отказался переходить в "Ливерпуль"

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле ответил отказом на предложение перейти в "Ливерпуль", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, английский клуб хотел арендовать форварда с правом последующего выкупа. Впрочем, футболист ответил, что намерен остаться в каталонском клубе. Также французом интересуется "Ювентус".

В настоящее время француз восстанавливается после травмы. Возвращение игрока в строй ожидается в августе.

В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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