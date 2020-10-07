Усман Дембеле отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" из-за "Ювентуса"

Стало известно, почему французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле отказался перейти в "Манчестер Юнайтед" в последний день трансферного окна.

По данным Catalunya Ràdio, футболист хочет стать игроком "Ювентуса". Форвард надеется присоединиться к туринцам летом 2021 года за относительно небольшую сумму или же через два года в статусе свободного агента.

23-летний Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за клуб 75 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.

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