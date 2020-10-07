Усман Дембеле отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" из-за "Ювентуса"

Теги манчестер юнайтедювентусбарселонаусман дембелетрансферы

Усман Дембеле отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" из-за "Ювентуса"

Стало известно, почему французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле отказался перейти в "Манчестер Юнайтед" в последний день трансферного окна.

По данным Catalunya Ràdio, футболист хочет стать игроком "Ювентуса". Форвард надеется присоединиться к туринцам летом 2021 года за относительно небольшую сумму или же через два года в статусе свободного агента.

23-летний Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за клуб 75 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.

Не пропустите: Бартомеу приблизился к отставке. Осталось собрать менее 700 подписей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Совет директоров "Барселоны" в ближайшее время определит судьбу Бартомеу

Совет директоров "Барселоны" в ближайшее время определит судьбу Бартомеу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов