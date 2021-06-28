Усман Дембеле перенес операцию на колене

Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле успешно прооперирован в связи с травмой левого колена, сообщается на официальном сайте клуба.

Травму форвард получил травму в расположении национальной команды на Евро-2020. Сроки восстановления игрока составят от четырех до шести месяцев.

Дембеле является одним из самых дорогостоящих трансферов в истории "Барселоны". Он перешел в клуб в 2017 году из дортмундской "Боруссии". С учетом бонусов сумма трансфера составила 135 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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