Усман Дембеле перенёс операцию в Финляндии

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле прооперирован в клинике доктора Сакари Оравы в финском городе Турку, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, ситуацию лично контролирует соотечественник травмированного француза спортивный директор каталонского клуба Эрик Абидаль.

Напомним, что у 22-летнего футболиста диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра. Есть вероятность, что он пропустит остаток сезона.

Из-за травм Дембеле не выходит на поле с 27 ноября. В нынешней кампании в его активе 1 гол в 9 матчах.

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