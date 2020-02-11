Усман Дембеле перенёс операцию в Финляндии
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле прооперирован в клинике доктора Сакари Оравы в финском городе Турку, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, ситуацию лично контролирует соотечественник травмированного француза спортивный директор каталонского клуба Эрик Абидаль.
Напомним, что у 22-летнего футболиста диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра. Есть вероятность, что он пропустит остаток сезона.
Из-за травм Дембеле не выходит на поле с 27 ноября. В нынешней кампании в его активе 1 гол в 9 матчах.
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