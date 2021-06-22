Усман Дембеле перенесет операцию

Теги барселонаусман дембеле

Усман Дембеле перенесет операциюФото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Как сообщает L’Equipe, футболист "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле будет прооперирован из-за травмы в матче против Венгрии на Евро-2020.

По информации источника, футболист совместно с каталонским клубом пришли к договоренности о том, что повреждение мышц бедра требует операции. Отмечается, что восстановление 24-летнего игрока займет около четырех месяцев.

Также не пропустите: "Барселона" поддержала акцию о защите прав ЛГБТ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зинченко высказался о критике в адрес сборной Украины

Зинченко высказался о критике в адрес сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов