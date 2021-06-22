Усман Дембеле перенесет операцию

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Как сообщает L’Equipe, футболист "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле будет прооперирован из-за травмы в матче против Венгрии на Евро-2020.

По информации источника, футболист совместно с каталонским клубом пришли к договоренности о том, что повреждение мышц бедра требует операции. Отмечается, что восстановление 24-летнего игрока займет около четырех месяцев.

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