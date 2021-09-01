Усман Дембеле планирует остаться в "Барселоне"

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Усман Дембеле планирует остаться в "Барселоне"Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле планирует продолжить свои выступления за каталонский клуб.

Как сообщает Radio Catalunya, француз сказал руководству сине-гранатовых, что планирует остаться в команде.

По информации источника, встреча для переговоров о продлении контракта запланирована на конец сентября.

Напомним, что нынешний контракт Дембеле истекает в 2022 году.

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