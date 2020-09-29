Усман Дембеле покинет "Барселону" из-за Кумана

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман настоял на уходе из команды французского нападающего Усмана Дембеле, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в своем Twitter.

По данным источника, Куман не рассчитывает на француза, считая его лишним игроком. Наставник планирует использовать на позиции Дембеле Ансу Фати, Тринкау и Педри.

Ранее сообщалось, что 23-летний Дембеле близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Сумма трансфера может составить 50-60 миллионов евро.

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