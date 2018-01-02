Усман Дембеле получил разрешение от врачей выйти на поле

Теги барселонаусман дембеле

Усман Дембеле получил разрешение от врачей выйти на поле

Французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле в ближайшее время сможет вернуться на поле, сообщает официальный сайт клуба.

Медицинский штаб каталонского клуба разрешил футболисту принимать участие в матчах. 

Стоит отметить, что хавбек получил травму в сентябре 2017 года и с тех пор на поле не выходил.

Напомним, что 20-летний Дембеле перешел в "Барселону" прошлым летом за 105 миллионов евро и провел за каталонский клуб 3 матча.

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