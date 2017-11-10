Усман Дембеле приступил к беговым упражнениям

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле восстанавливается после разрыва подколенного сухожилия левой ноги быстрее, чем ожидалось.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 20-летний француз уже выполняет лёгкую беговую работу на тренировочной базе.

Напомним, что Дембеле находится в лазарете с середины сентября. Ранее сообщалось, что он может восстановиться к матчу с "Реалом", который состоится 23 декабря.

Не пропустите: "Барселона" увеличит отступные за Серхи Роберто до 400 миллионов евро. | http://soccernews.ru