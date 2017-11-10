Усман Дембеле приступил к беговым упражнениям

Теги барселонаусман дембеле

Усман Дембеле приступил к беговым упражнениям

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле восстанавливается после разрыва подколенного сухожилия левой ноги быстрее, чем ожидалось.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 20-летний француз уже выполняет лёгкую беговую работу на тренировочной базе.

Напомним, что Дембеле находится в лазарете с середины сентября. Ранее сообщалось, что он может восстановиться к матчу с "Реалом", который состоится 23 декабря.

Не пропустите: "Барселона" увеличит отступные за Серхи Роберто до 400 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов