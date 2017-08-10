Усман Дембеле проигнорировал тренировку "Боруссии"

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле проигнорировал тренировку своей команды.

"Дембеле не было на сегодняшней тренировке. Мы пытались связаться с ним. Надеюсь, ничего плохого не произошло" - цитирует главного тренера "шмелей" Петера Боса официальный твиттер клуба.

Напомним, что Дембеле хотят купить "Барселона" и "Реал". "Боруссия" оценивает француза в 150 миллионов евро.

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