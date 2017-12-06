Усман Дембеле провел часть тренировки в общей группе

Теги барселонаусман дембеле

Усман Дембеле провел часть тренировки в общей группе
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле вскоре может вернуться в строй, сообщает журналист Альфредо Мартинес в своем твиттере.

По сведениям источника, сегодня футболист провел часть тренировке в общей группе, но затем вернулся к индивидуальным занятиям. 

20-летний Дембеле получил травму 16 сентября и с тех пор на поле не выходил.

Напомним, что француз перешел в "Барселону" прошлым летом из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро.

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