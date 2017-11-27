Усман Дембеле рассказал, когда вернётся в общую тренировочную группу

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле поведал, когда ожидать его возвращение к тренировкам в общей группе.

"Вернусь в общую группу через две недели. Восстановление проходит хорошо" - цитирует 20-летнего француза Sport.es.

Напомним, что Дембеле находится в лазарете с 16 сентября. Тогда он получил разрыв сухожилия в левом бедре.

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