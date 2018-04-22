Усман Дембеле сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

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Усман Дембеле сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Челси"Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле может покинуть "Камп Ноу" уже ближайшим летом, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что интерес к 20-летнему игроку "сине-гранатовых" проявили "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси". Однако француз уже исключил возможность своего перехода в стан "аристократов", так как предпочитает продолжить карьеру на "Олд Траффорд".

В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 20 матчах за "Барселону".

Напомним, летом "Барселона" рассчитывает подписать пять игроков. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
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5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
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