Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле снова травмировался, информирует официальный сайт его клуба.

"Игрок первой команды Усман Дембеле получил растяжение правой лодыжки. В ближайшие дни он будет находиться под наблюдением медицинского персонала клуба", - сказано в сообщении "сине-гранатовых".

Свою очередную травму 21-летний француз получил вчера во время заключительной игры сезона для "Барселоны" против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Напомним, Месси дал оценку выступлению "Барселоны" в текущем сезоне. | soccernews.ru