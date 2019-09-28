Усман Дембеле снова травмировался

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Усман Дембеле снова травмировался

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле опять угодил в лазарет, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

У 22-летнего француза диагностировано мышечное повреждение левого бедра. Из-за него футболист пропускает матч с "Хетафе".

Степень серьёзности травмы, а также сроки восстановления флангового нападающего станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В текущем сезоне Дембеле из-за регулярных проблем со здоровьем сыграл всего 2 матча.

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