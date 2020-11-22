Усман Дембеле травмировался в матче с "Атлетико"

Теги барселонаусман дембелетравмыатлетико мадрид

Усман Дембеле травмировался в матче с "Атлетико"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле травмировался в игре против "Атлетико" (0:1).

Как сообщает Mundo Deportivo, 23-летний француз повредил плечо после столкновения с Янником Феррейрой Карраско. Предположительно, у игрока вывих плеча, однако официального подтверждения от клуба еще не было.

Стоит отметить, что Дембеле доиграл матч до конца. Пока неизвестно, пропустит ли Дембеле из-за этой травмы ближайшие игры.

В этом сезоне на счету Дембеле три гола и один ассист в 9 матчах.

Читайте также: "Барселона" назвала диагнозы Пике и Роберто. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" и "Рома" добыли победы в матчах Серии А

"Интер" и "Рома" добыли победы в матчах Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов