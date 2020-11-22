Усман Дембеле травмировался в матче с "Атлетико"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле травмировался в игре против "Атлетико" (0:1).

Как сообщает Mundo Deportivo, 23-летний француз повредил плечо после столкновения с Янником Феррейрой Карраско. Предположительно, у игрока вывих плеча, однако официального подтверждения от клуба еще не было.

Стоит отметить, что Дембеле доиграл матч до конца. Пока неизвестно, пропустит ли Дембеле из-за этой травмы ближайшие игры.

В этом сезоне на счету Дембеле три гола и один ассист в 9 матчах.

Читайте также: "Барселона" назвала диагнозы Пике и Роберто. | http://soccernews.ru