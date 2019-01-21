Усман Дембеле установил рекорд текущего розыгрыша Ла Лиги

Теги барселоналеганесусман дембелестатистика

Усман Дембеле установил рекорд текущего розыгрыша Ла Лиги

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле совершил 11 успешных обводок в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Леганеса".

Как сообщает Opta, это рекорд текущего розыгрыша Ла Лиги для одного поединка. Всего француз обводил соперников 15 раз, то есть его показатель эффективности дриблинга в указанной игре составляет 73 процента.

В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле сыграл за "Барселону" 27 матчей, забил 13 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Тер Штеген стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Защитник "Зенита" Иванович получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Защитник "Зенита" Иванович получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Жирона Жирона 20 24
12 Эспаньол Эспаньол 19 24
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
14 Леганес Леганес 19 22
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов