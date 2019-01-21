Усман Дембеле установил рекорд текущего розыгрыша Ла Лиги

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле совершил 11 успешных обводок в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Леганеса".

Как сообщает Opta, это рекорд текущего розыгрыша Ла Лиги для одного поединка. Всего француз обводил соперников 15 раз, то есть его показатель эффективности дриблинга в указанной игре составляет 73 процента.

В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле сыграл за "Барселону" 27 матчей, забил 13 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Тер Штеген стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru